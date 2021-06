Utakat aszfaltoznak és az árvízvédelmi munkálatok folytatására várnak Gyergyószárhegyen

Tucatnyi utca kap aszfaltburkolatot ez év végéig Gyergyószárhegyen, de a helyiek számára legalább olyan fontos, hogy a patakmedrek szabályozásával a község megszabadul az árvizek veszélyeitől is. Ehhez kapcsolódva új hidak is épülnek.

• Fotó: Gergely Imre

A fejlesztés során új hidakat építettek, támfalak húztak, és továbbiak építése van folyamatban – mondta el Danguly Ervin polgármester, megmutatva a munkálat fontosabb helyszíneit. A szárhegyiek várnák az országos útügyet is, hogy az elvégezze a maga feladatát, hiszen

a települést átszelő országút mentén is támfalakat kellene építeni, erősíteni – több helyen veszélyessé is váltak a partok –, de jelenleg nem tudják mikor lesz abból valami.

Az önkormányzatnak nincs hatásköre ezeken a szakaszokon, azaz a jogszabályok nem engedik, hogy itt a község végezze el a szükséges javításokat.

Év végére elkészülnek

A mostani munkálatok által érintett tizenkét utcában már korábban elvégezték a közművesítési munkálatokat, és tavaly már az első réteg aszfaltburkolat is elkészült. Idén a második réteg aszfaltot is elterítik, vannak utcák, ahol ez már a múlt héten meg is történt.