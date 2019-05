Úszva gyűjtenek a közösségi projektekre

Gál Sándor várja a támogatók, csapatok és úszók jelentkezését • Fotó: Haáz Vince

Idéntől, mivel változtak a szabályok, már egyénileg is lehet támogatni az úszókat. Ez azt jelenti, hogy bárki adhat pénzt az általa kiválasztott úszónak, aki az összeget átadja az általa képviselt szervezetnek – magyarázta Gál Sándor szervező.

A marosvásárheyi Stefánia Óvoda ötödik alkalommal kapcsolódik be a jótékonysági úszóversenybe. Ahogy Sütő Edith óvónő, projektvezető érdeklődésünkre elmondta, idén a gyermekek környezetvédelmi nevelésére fókuszálnak, ahhoz gyűjtenek pénzadományokat. Elsősorban

szelektív hulladékgyűjtéshez szeretnének tárolókat, kukákat vásárolni,

valamint olyan eszközöket, amelyek a környezetvédelemhez szükségesek. Mezítlábasparkot, minikertet, kertészkedéshez szükséges eszközöket vásárolnának. Mindehhez 6450 lejre van szükségük. Óvodájukért három csapat indul a versenyen: az óvónők, a szülők és a gyermekek csapata – magyarázta.

A Swimathon.ms Maros megyében a legnagyobb adománygyűjtő esemény, amely úszóverseny formájában zajlik. Nyolc év alatt több mint 350 ezer lejt gyűjtöttek több mint 120 közösségi projektnek 1500-nál is több támogató segítségével. Az első évben, 2011-ben 11 ezer lejt sikerült összegyűjteni, az elmúlt két évben pedig az összegyűlt pénz 100 ezer lej fölé emelkedett.

Az alapítvány elnöke azt is elmondta, a jótékonysági úszóverseny weboldalán megtalálható az összes közösségi projekt, amelyre idén gyűjtenek, ezek közül bárki kiválaszthatja a számára legfontosabbat, és adományozhat is, vagy támogathatja az úszócsapatot, illetve részt vehet a csapat tagjaként a versenyben is.

Az úszóverseny május 25-én reggel 9 órakor kezdődik a víkendtelepi fedett uszodában.