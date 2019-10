Ünnepi káposztafesztivál lesz Csíkcsicsóban (x)

Harmadik alkalommal szerveznek káposztafesztivált Csíkcsicsóban, amelyet 2017-ben hagyományteremtő szándékkal indított el a helyi önkormányzat. Ahogy a korábbi években, idén is számos kulturális és családi programmal várják a hétvégén az érdeklődőket, népszerűnek ígérkezik többek között a gyergyószentmiklósi Bagossy Brothers Company szombati koncertje, vasárnap pedig az Ábel-ház alapkő-letételi ünnepsége, valamint a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes folklórműsora is.

• Fotó: Gecse Noémi

hasonlóan a szépvíziekhez, évről évre a helybéliek is egyre többen térnek vissza a káposztatermeléshez, és egyre jobban bekapcsolódnak a káposztavágás hagyományára épített eseménybe.

Két napos ünnepi eseményre készül Csíkcsicsó, ugyanis idén is megszervezik a község káposztafesztiválját október 19-20. között. Péter Lukács polgármester elmondta, 2017-ben hagyományteremtő szándékkal indították el a rendezvényt, és abban bíznak, hogy

• Videó: Bagossy Brothers Company

A falu központjában található épületet azzal a céllal vásárolta meg az önkormányzat, hogy majd hosszú távon az Ábel-házak turisztikai központja legyen. Egyelőre örökségvédelmi szempontok alapján újítják fel a házat, amelyre a kivitelezőnek két éve van, azonban a községvezetés szeretné, ha már jövőben befejeznék a munkálatokat.

A káposztafesztivál programja

A két napos rendezvény szombaton 10 órától a csaracsói műgyepes focipálya avatásával kezdődik, amelyet az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR) pályázata révén 50 ezer euróból sikerült az elvárásoknak megfelelően korszerűsíteni. Ezen a napon 15 órától dísztanácsülést tartanak a helyi hivatal elöljáróinak és a testvértelepülések küldötteinek részvételével. A kulturális programok 16 órától kezdődnek a csíkcsicsói sportpályán, lesz versmondás Ady Endre költőre emlékezve, valamint színpadra lép a helyi citera együttes, valamint a Vadvirágok tánccsoport is. 20 órától a Bagossy Brothers Company koncertezik, amely után Őrtűz-gyújtással zárják a napot. Vasárnap 8 órától kezdődik az ünnepi szentmise, ezt követően 9 órától tartják az Ábel-ház alapkőletételi ünnepségét. Szekeres ünnepi felvonulás is lesz, a felvonulók a polgármesteri hivatal elől indulnak 10 órától. Szintén nem maradhat ki a programok közül a káposztás ételek főzőversenye, amely ugyancsak 10 órától kezdődik a sportpálya melletti téren, a gasztronómiai vetélkedő kiértékelésére 14 órától kerül sor. Az ebédet követően 16 órától labdarúgó mérkőzést szerveznek a házigazda és a csíkszentdomokosi csapat között. Állandó programok is lesznek, a helyi termékek vására mellett főként gyermekbarát-rendezvények, mint például arcfestés, csúszda, rodeó, csocsó, lézerharc. A Vöröskereszt sátrában pedig vérnyomás-, valamint vércukorszintmérést végeznek. A két napos káposztafesztivált vasárnap 20 órától a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes műsora zárja.

