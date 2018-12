Ünnepi eledelt osztottak 220 idősnek

Összesen kétszázhúsz idős személy és egyedülálló férfi kapott rendhagyó ünnepi meglepetést Gyergyóalfaluban és a hozzá tartozó Borzonton – jóindulatú önkéntesek munkája által így idén töltött káposzta, bejgli is jut az ünnepi asztalukra.

Közösségi konyhán készült a töltött káposzta. Sokan hálásak érte Alfaluban, Borzonton • Fotó: Balázs Katalin

Az elmúlt napokban önkéntesek tüsténkedtek a gyergyóalfalvi Kultúr Centrum konyháján, ahol a helyi idősöknek készítettek ünnepi meglepetést, vagyis töltött káposztát. András Ildikó ötletgazda, a Gyulafehérvári Caritas munkatársa érdeklődésünkre elmondta, egy ajándékozási folyamat része ez: az októberi Egymillió csillag elnevezésű karitatív akció során összegyűlt adományokból harminchét ajándékcsomagot állítottak össze. Emellett tíz élelmiszercsomagot a helybéliek felajánlásából, további tizenötöt pedig otthoni beteggondozók adományából tudtak összerakni. Emellett egy régi álma is valóra válhatott, hogy Alfaluban és a hozzá tartozó Borzonton szentestén minden asztalra jusson töltött káposzta.

Arra vágytam, hogy az időseknek, akiknek erejük fogytán, vagy pénzük, kedvük nincsen, hogy az ünnepre töltött káposztát készítsenek, vigyünk mi.

Felvetésemre a Kultúr Centrum vezetője azt mondta, ennek semmi akadálya, a konyhájukon elkészíthető. Az egyházi szeretetszolgálat csapata, a Vincések is szívesen csatlakoztak, a Kaláka-koncerten gyűlt összeget is erre használhattuk az önkormányzat jóvoltából. Így volt kedvem tovább álmodozni” – mondta András Ildikó.

Szárhegyről vásároltak kilencven kilogramm káposztát, melyből 1259 levél jött ki,

a töltelékbe járó húst féláron adta a megkeresett vállalkozó, egy másik pedig ingyen hozott még tíz kilót, hogy elég legyen. Kerültek asszonyok is a töltelékkészítéshez, s az étel szállításához a dobozokat és a kenyeret is felajánlásból kapták. Terveik szerint egy-egy fél bejglit tettek volna az eledel mellé, de díszes mézes pogácsák, szaloncukor és még fenyőág is jutott a csomagokba – tudtuk meg.

Összeszámolták a községben lévő idős embereket, hozzáadták az egyedül élő férfiakat, így a meglepetésben részesülők száma meghaladta a kétszázat. S habár azt hitték ennyi csomagot nem tudnak összeállítani, kiderült

összesen 220 ajándék készülhet az adományokból

– tehát mindenkinek jutott. Szombaton este András Ildikó érdeklődésünkre elmondta, a finomságokat kézbesítették. Az idősek örömmel fogadták a nem várt meglepetést, bebizonyítva, hogy egy vacsorára való töltött káposzta is lehet megható ajándék.