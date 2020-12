Ünnepi ebéd az egész családnak: egyben sült kacsa

Egy nagyobb család is jóllakik, ha egy nagyjából kétkilós kacsát vásárolunk meg, és azt egyben sütjük ki szentestére – állt elő újabb ötlettel az ünnepi ebédhez Karácsony József, a Főnix Konyha séfje, aki tanácsokkal is szolgál a szárnyas megfelelő elkészítéséhez. Köretként pityókát és zöldségeket képzelt el az ételhez.

Négy-öt személy is jóllakik az ételből • Fotó: Erdély Bálint Előd

Tisztítás és sütés

A nagyobb üzletekből vagy akár a személyesen a gazdáktól is vásárolhatunk előre levágott kacsát, amelyet ezután meg kell tisztítani. Ha ez eddig nem történt meg, akkor távolítsuk el a szárnyas tollait, majd a zsengébb ottmaradt pihéket csipesszel szedjük ki. Utóbbit zsebsárkánnyal is lepiríthatjuk, amennyiben az említett módszer macerásnak tűnik – magyarázta a szakember. Ezután meg kell jól mossuk a húst, majd sóval, borssal és őrölt paprikával fűszerezzük be.

Neki is láthatunk a zöldségágy összeállításának: ennek részeként félbe vágott hagymát és paprikát kell tegyünk a tepsibe, valamint felkockázott pityókát. Jó, hogyha szárított paradicsomot is használunk, amelyet az üzletben is megvásárolhatunk, de magunk is elkészíthetjük. Nem kell mást tennünk, mint kiszedni a zöldség magházát, majd karikákra vágva zsírpapíron kiszárítani.