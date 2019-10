Ünnepel az ország legrégebbi terhesiskolája

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay.com

Bakó Alíz, a terhesiskola alapítója két gyermeke szülése után fontosnak tartotta, hogy felkészítőket tartson a kismamáknak, közösséget teremtsen számukra és mindenkivel megértesse, hogy a szülés egy természetes folyamat, amelyre érdemes felkészülni.

Az évek során több száz kismama vett részt a terhesiskola alkalmain, ahol a tornagyakorlatok mellett elméleti felkészítők is vannak, de a résztvevők gyakorlati tudnivalókat is megtudnak a szülészetekről és a kisbabák ellátásáról is.

A szerdai, születésnapi találkozóra azokat az édesanyákat várják, lehetőség szerint gyermekeikkel, akik jártak ezekre az alkalmakra. Lehetőség lesz találkozni, beszélgetni az egykori csoporttársakkal.