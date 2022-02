Ukrán menekültek szálltak meg több Hargita megyei településen

Képünk illusztráció • Fotó: Cristian Lupașcu/Agerpres

A maroshévízi panziókban mintegy húsz ukrán állampolgárt szállt meg az elmúlt két napban. Keveset időznek a városban, Nyugat-Európába tartanak a rokonaikhoz, barátaikhoz.

Maroshévíz városmenedzsere, Ciprian Rugină az Agerpres hírügynökségnek elmondta, az ukrajnaiakat helyi önkéntesek irányították a panziókba, ahol meleg ételt kaptak és ingyen megszállhattak. Reggel már indultak is tovább, a legtöbbjük Lengyelországba.

A városmenedzser szerint a Marohévízen átutazó ukrajnaiak saját autóval indultak útnak Európába az orosz katonai támadás elindításakor.

Kicsit nehéz szót érteni velük, össze vannak zavarodva, maguk sem tudják, merre menjenek. Többjüket sírni is láttam. Azt mondták, az utolsó pillanatig azt hitték, hogy nem lesz háború

– nyilatkozta Ciprian Rugină.

A városmenedzser elmondta, a helyi önkormányzat, Dumitru Olaru polgármester és nagyon sok önkéntes is a menekültek segítségére sietett. A polgármesteri hivatal Facebookon közzétett felhívása nyomán több mint százan ajánlottak fel szállást az ukrajnaiaknak, volt, aki akár egy hónapra is szívesen vendégül látná őket.

Beszámolt arról is, hogy Maroshévízről több önkéntes mikrobusszal elindult a Suceava megyei sireti határátkelőhöz elszállítani a folyamatosan érkező menekülteket. Repülőterekre vagy úti céljuk irányába viszik a menekülteket, és felajánlják nekik azt is, hogy ideiglenesen szálljanak meg Maroshévízen. A városban adománygyűjtés is indult a támogatásukra.

Átutazóban lévő ukrajnai menekültek tartózkodnak jelenleg Gyergyóhollón és Tölgyesen is, a borszéki helyhatóságok pedig felkészültek a fogadásukra.