Újrakezdés – segítsünk a bajba jutott családokon

Akik figyelemmel követik a Nőileg tevékenységét, emlékezhetnek a Mutass jó példát! programunkra, amellyel példaképeket kerestünk, és amelynek révén számos inspiráló életpályát, sokak sorsát előremozdító közösségi embert mutattunk be Erdély minden szegletéből. Most velük együttműködve szeretnénk mi is jó példát mutatni: segíteni azoknak, akik a világjárvány következtében kerültek nehéz anyagi helyzetbe.