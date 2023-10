Újraindult a termelés a marosludasi cukorgyárban, a bodfalusi gyárban egyelőre csak csomagolnak

Kissé kampányízűre sikeredett a mezőgazdasági miniszter, Florin Ionuț Barbu látogatása a marosludasi cukorgyárban, ahol végig párttársa, a szociáldemokrata Dumitriţa Gliga Maros megyei képviselő társaságában mutatkozott. Azt ígérte, megpróbálnak minél többet segíteni a mezőgazdasági termelőkön, így a cukorrépa-termesztőkön is. Az újságírók több érdekes dolgot megtudtak a termelésről, a cukorrépáról és a cukorról, többek között azt is, hogy a ludasi gyárban készült terméket miért bodfalusi csomagolásban kínálják.

Florin Ionuț Barbu beszélt arról is, hogy támogatni fogják a cukorrépa-termesztőket a jövőben is, de belepótol az állam a gázolaj árába is, illetve segíteni fogják a burgonyatermesztőket a vetőmag megvásárlásában, valamint a hektáronként biztosított támogatással is.

Bővülni szeretnének, de nem csak rajtuk múlik

Mihaela Neagu, a gyár egyik tulajdonosa elmondta,