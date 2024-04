Újra megszólal a csengettyű a szárhegyi felszegi iskolánál

Befejezéshez közeledik Gyergyószárhegy két meghatározó középületének felújítása, és más önkormányzati tulajdonú épületeknél is zajlik a munka. A felszegi iskolánál a régi arculat visszahozására is odafigyelnek.

Az iskola épületében most is oktatás zajlik, így ott csak hétvégenként, illetve a vakációk idején dolgoztak a szakemberek,

az 1,5 millió lej értékű beruházás ennek ellenére jól halad, várhatóan nyárra el is készülnek vele.

Amint Danguly Ervin polgármester lapunknak elmondta, ez a munkálat több lett egyszerű tetőfedésnél, ugyanis a kivitelezését felügyelő szárhegyi szakember, Gurzó Levente mérnök fontosnak tartotta azt is, hogy

A kommunizmus idején meghosszabbított szarufákat régi méretükre szabták, és a kis tornyot is restaurálták.

Ezzel párhuzamosan az alszegi orvosi rendelőnél is zajlanak a munkálatok. Az egymillió lej értékű fejlesztés célja nemcsak az, hogy az üresen, kihasználatlanul álló ingatlanon állapotmegőrzést végezzenek, hanem hasznos rendeltetést is szánnak neki.

A toronyból valamikor csengettyű jelezte az iskolakezdést, de a környéken lakókat is figyelmeztette vész idején. Az alapos gonddal restaurált építmény szombaton kerül vissza a helyére, és Gurzó Levente, valamint barátai felajánlásából újra csengettyű is kerül majd bele – közölte Danguly.

A fogorvosi rendelő iránt már van érdeklődés egy helyi fogorvos részéről, ősszel már el is kezdheti a tevékenységét.

Az alszegi orvosi rendelőnél is zajlanak a munkálatok

Még két épületnél történtek, illetve történnek változások. Teljes felújításon esett át a ravatalozókápolna, és itt a közösség igényeinek eleget téve egy mosdóhelyiséget is kialakítottak.

A falu központjában található egykori kántorlakás rendbetétele is napirenden szerepel, különféle szolgáltatások számára szeretnék kiadni. Már van jelentkező, aki itt fodrászszalont nyitna, és amint Danguly megjegyezte, erre szükség és igény is van Szárhegyen.

Hamarosan megtörténik ezek beüzemelése. Ugyanakkor nagyon várja már az önkormányzat, de az emberek is, hogy elkezdjék a Güdücre vezető út felújítását. A nyolcmillió lejre becsült beruházásra kiírt első közbeszerzés nem volt sikeres, most másodszor van folyamatban, és ezúttal több érdeklődő cég is jelentkezett. Amint a közbeszerzés lezárul, elkezdődhet a munka. Ehhez megvan a hatmillió lejes elnyert finanszírozás, a különbözetet önrészből kell biztosítani.