Újra kinyithatnak a vendéglátó egységek belső terei Székelyudvarhelyen

Csütörtökön délelőtt Hargita Megye Prefektusi Hivatal már jelezte átiratban Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának, hogy a városban péntektől már ismét a sárga forgatókönyv lép életbe:

a város fertőzöttségi mutatója 1,87-re csökkent, szerdáról csütörtökre csupán hét új esetet regisztráltak.

„Az elmúlt 14 napban összesen 79 székelyudvarhelyi lakhellyel rendelkező személy koronavírustesztje lett pozitív. A székelyudvarhelyi Városi Kórházban 105-re csökkent a különböző osztályokon ápolt betegek száma, akik közül mindenkinek az állapota középsúlyos vagy súlyos. Az intenzív terápiás osztályon tíz személyt kezelnek, akik közül kilencen szorulnak lélegeztetőgépre” – közölte a polgármesteri hivatal sajtóosztálya. Egyébként azt is megtudtuk, hogy a kórházban ápolt betegek közül 19-en székelyudvarhelyiek, közülük egy személy fekszik az intenzív terápiás osztályon.

A prefektusi jelzést délután megerősítette a megyei operatív törzs döntése, amelyben – a járvány kedvező alakulására való tekintettel – enyhítéseket vezetnek be december 10-éig.

Ezek értelmében újból nyithatnak a vendéglátó egységek: beltéren a kapacitásuk harminc százalékának megfelelő számú vendéget fogadhatnak éjjel 11 óráig.

Ugyanilyen feltételek mellett nyithatnak az előadó- és koncerttermek, illetve a színház is. A kültéri teraszokon továbbra is be kell tartani az asztalok közötti két méteres távolságot, illetve egy asztalhoz legtöbb hat vendég ülhet (amennyiben nem egy háztartáshoz tartoznak). Továbbá nyithatnak a játéktermek is, de a többi egységhez hasonlóan, csak a kapacitás harminc százalékának megfelelő vendégszámmal.

A „besárgulás” többheti szigorú járványügyi szabályozás után lép érvénybe: Székelyudvarhelyen a fertőzöttek száma stabilan növekedett október során, olyannyira, hogy felmerült a teljes vesztegzár lehetősége is. A csökkenés is rohamos volt: három hete még 8 fölötti volt a fertőzöttségi arány a városban.