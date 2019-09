Újra indít érettségi felkészítőt a Fidelitas Egyesület Csíkszeredában (x)

Az idei csíkszeredai felkészítők egyrészt abban különböznek az előzőektől, hogy az órák nem az iskolákban, hanem a Fidelitas Ifjúsági Egyesület székhelyén lesznek, másrészt idén már szeptember végétől indul a képzés, amelyre a végzős középiskolásokat, valamint az előző években sikertelen vizsgázókat is várjuk.

A képzés alatt a tanulók részt vesznek egy egész napos tanulásmódszertani tréningen, amelyet Lantos Mihály magyarországi oktató tart – mivel az ismert szakember tanácsai hozzásegíthetik a tanulókat a XII. osztály végén a sikeres záróvizsgához.

Az előadótanárok arra törekednek, hogy az adott tantárgyból a leghatékonyabban fel tudják felkészíteni a fiatalokat, hiszen teljesen más környezetben és más megközelítésben, interaktív módon, vidám légkörben folyik a tanítás. A tanulók elmélyíthetik az tananyagot, ugyanakkor lehetőségük adódik kérdéseket feltenni, feladatokat oldani, az otthon elvégzett feladatokat kijavíttatni, valamint visszajelzést kérni a fejlődésükről.

A képzés elején felmérjük a diákok tudásszintjét, az órák összeállításánál pedig a fő szempont az, hogy az észlelt hiányosságokat tudatosítsuk és pótoljuk a képzés során. Az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy akik rendszeresen részt vettek ezeken a tanfolyamon, 89 százalékuk sikeresen érettségizett.

Mi, a Fidelitas Egyesület munkatársai felfogtuk, hogy mekkora súlya van egy gyerek életében a sikeres érettséginek, és látjuk, hogy a diákok évről évre egyre rosszabbul teljesítenek. Azok a tanulók, akinek nem sikerült első próbálkozásra, kevesen próbálnak újra érettségizni.

Talán most kellene megfogni az alkalmat és talán ez az utolsó esély, hogy a szakközépiskolákban tanuló diákok is sikeresen érettségizzenek. Fogalmazhatunk úgy is, hogy ez egy lehetőség, de ugyanakkor mindannyiunk felelőssége is. Még lehet jelentkezni a képzésekre hétköznap 8–16 óra között a 0266-312111-es vagy a 0747-985246-os telefonszámokon.

A gyereked jövője tőled függ, ne hagy őt elkallódni!

