Újra fesztiválváros Marosvásárhely, megkezdődött a Vibe különkiadása

A helyszínen 40 lejért végeznek gyorstesztet, ebben a sorban oda várakoznak • Fotó: Haáz Vince

Személyes élményeit is elmondta a Vibe fesztiválnyitó sajtótájékoztatóján Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán, aki arra emlékeztetett, hogy a korábbi fesztiválok egyikén a Tankcsapda helyettesítette az utolsó percben kiesett együttest, és akkor sok idősebb is kilátogatott a rendezvényre. Javasolta, hogy legyenek rockegyüttesek is a meghívottak között, hogy ne csak a fiatalok, hanem egy este a szüleik is jól szórakozhassanak. Soós Zoltán örömét fejezte ki, hogy a Vibe idén beköltözött a marosvásárhelyi várba, mint mondta: a hagyományos szép helyszínen megfér a fiatalos fesztivál.