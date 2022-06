Újra csend honol a csíkszeredai régi mentőszolgálat épületében

Újra kiüresedett a Kossuth Lajos utcai ingatlan, ahol a koronavírus járvány ideje alatt korábban oltóközpont működött, és amelyet május elején zártak be. Az épület a Hargita megyei önkormányzathoz tartozik, ezért Borboly Csaba megyeitanács-elnöktől kérdeztük, hogy milyen terveik vannak a hasznosítására.

– válaszolta Borboly.

Hozzátette, rövid távon kisebb programoknak is otthont adhat az ingatlan, például nyugdíjas klubok tevékenységére, vagy akár fiataloknak nyújtott szolgáltatásokra. „Igyekszünk működésben tartani, ha van erre partnerségi igény akár a civil szervezetek részéről is, közös programok lebonyolítására, hiszen az épületet a kollégáink rendbe tették az oltóközpont részére” – osztotta meg. Szerinte akár egyfajta belvárosi civil központként is működhetne ideiglenesen, amennyiben nem kell ehhez az épület rendeltetését módosítani, illetve annak függvényében, hogy a kórházi építkezések idejére mennyire van szükség az épületre.