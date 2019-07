Újjáépítik Bernády szovátai villáját

A Bernády-villa Szovátán egykor. Még állt, de már roskatag állapotban. Archív • Fotó: Antal Erika

A terveket műépítészek és műemlékvédelmi szakemberek dolgozták ki.

Mivel a nyári szezonban a fürdőtelepen zajos munkálatokat tilos végezni, az építkezés szeptember 15-éig szünetel, de akkor újból hozzálátnak, hogy jövőre elkészüljenek vele – mondta a polgármester.

A nyaralóhoz annak idején Bernády egy nagyon szép kapubejárót is építtetett, amely most is ott áll: egy székelykapu és egy fedett pihenő. Ezeket néhány évvel ezelőtt felújították, a hiányzó deszkákat kicserélték, a zárakat megjavították, a faragványokat, a faragott írást a rárakódott piszoktól megtakarították – tudtuk meg Fülöp László Zsolttól.

A polgármester azt is elmondta, hogy Szovátán folyamatosan újítják fel a régi villákat, és valamennyit eredeti stílusában, a századelős nyaralókra jellemző formában állítanak helyre.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy megőrizze Szováta azt az arculatát, amely a múlt században is jellemezte, mint fürdőtelepülést

– hangsúlyozta az elöljáró.