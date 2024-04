Újdonságokkal várja a látogatókat az állatkert Marosvásárhelyen

Közel kétszáz preparált állatot mutatnak be a marosvásárhelyi állatkert oktatótermében május elsejétől. Az állandó kiállításon olyan egyedeket is láthatunk, melyek nehezen megfigyelhetőek a természetben, fokozottan védettek, nem láthatók az állatkert jelenlegi gyűjteményében, vagy néhány esetben már eltűntek a helyi faunából.

Az új terem nemcsak az állatkert szakmai előadásainak háttereként szolgál, hanem használhatják iskolák és más intézmények is, akár a kiállításhoz kapcsolódó, akár más oktatási vagy akár egyéb tevékenységekre, így például csapatépítésre.

A terem célja továbbra is az oktatás szolgálata, és ezután sem fog változni, viszont a kiállítás megnyitását követően most már ezt sokkal magasabb szinten tudjuk végezni, ugyanakkor ez esztétikai szempontból is előnyös változást hozott magával”