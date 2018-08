Újdonságokkal szervezik az idei Fuss Neki! programot

Nem tömegfutás, hanem egymás megsegítését szolgáló közösségi futás a Fuss Neki! Archív • Fotó: Haáz Sándor

„Szépen növekedett a rendezvény az elmúlt hét évben, erőteljes civil »mocorgás« indult be. A jó hírünk határon túlra is eljutott, hiszen tavaly már közel tíz országból érkeztek adományok, felajánlások. Viszont a tapasztalat azt mutatta, hogy eljött az újragondolás ideje” – magyarázta Csáki Rozália, az SZKA ügyvezetője.

Az újítások több szinten is megmutatkoznak, talán a legfontosabb, hogy idéntől

a szervezők korlátozzák a részt vevő futók számát.

„Telítődött a pálya, és Székelyudvarhelyen korlátozott a lehetséges helyszínek száma, ezért kénytelenek leszünk felső határt szabni annak, hogy egy civil szervezet ügyéért hányan futhatnak” – ecsetelte az alapítvány vezetője. Újdonság továbbá, hogy

a programra való jelentkezés ezentúl csupán online történik majd,

mind a civil szervezetek, mind a futók estében. „Megújul a jelentkezési platform is, az újítás pedig azt biztosítja, hogy megszűnnek az esetleges átfedések” – hangsúlyozta Péter Attila, a Fuss Neki! programfelelőse.

A szervezők ugyanakkor fontosnak tartják hangsúlyozni a Fuss Neki! közösségi jellegét: nem csupán tömegfutásról van szó, hisz a futók egy-egy közösségi ügy „nagyköveteivé” válnak. „Egymásnak való segítségnyújtásról van szó, a futók szerepe tehát nem merül ki abban, hogy az esemény napján a helyszínen megteszik a köröket” – nyomatékosította Csáki Rozália.

Egyébként a civil szervezeteket arra buzdítják idén, hogy nem csak külföldi támogatókat, hanem határon túli futókat is toborozzanak: a futás maga szintén október 14-én kellene történjen, de a helyszín lényegében bárhol lehet.

A program ütemezését a fussneki.ro honlapon lehet követni, itt olvasható az is, hogy még e hónap 22-én délután 5 órától találkozóra hívják a civileket és a futókat az SZKA székhelyére (a Kossuth Lajos utca 20. szám alá): jó alkalom lesz ez nemcsak az ismerkedésre és találkozásra, hanem arra is, hogy átbeszéljék az újításokat, ezért azokat is várják a szervezők, akik korábbi években már részt vettek a programban. A rendezvénnyel kapcsolatos további újdonságokat és híreket a Fuss Neki! Facebook-oldalán is közzéteszik.

A számokról



2016-ban 20, tavaly pedig 34 közösségi projektért húztak nyúlcipőt a futók, akik 2016-ban összesen 235-en, a rákövetkező évben pedig már 406-an voltak. Két évvel ezelőtt összesen 1367 támogatót, a tavaly pedig 2088-at verbuváltak össze a civilek, így 2016-ban összesen 87 424 lej, míg a tavaly 191 985 lej gyűlt a Fuss Neki!-n. Tavaly a legtöbb pénzt – 17 770 lejt – az Udvarhelyszéki Együtt-tesznek sikerült gyűjteni.