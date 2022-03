Újból magbörze Gyergyóban

Hetedik alkalommal szervezik meg a Gyergyói Magbörzét, amelyet ezúttal új helyszínen, a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár emeletén tartanak március 26-án délután. A magok cseréje, vására mellett két környékbeli tanyát mutatnak be, de kertészeti tanácsadásra is sor kerül.

A rendezvény célja, hogy az érdeklődőknek minél több gyakorlati tudnivalót átadjanak, ezért lesz kertészeti tanácsadás is. Bicsak Péter kertész szerint

A Gyergyói Magbörze szervezői idén a közösségépítésre teszik a hangsúlyt, ezért meghívták a gyergyóditrói Csacsa-, valamint a gyergyószentmiklósi Csizmadia-tanya létrehozóit, hogy mutassák be tevékenységüket, arra biztatva a jelenlévőket, hogy foglalkozzanak növénytermesztéssel.

most a talajtakarásos kertművelés és a talajjavítás azok a témakörök, amelyek sok embert érdekelnek,

A rendezvényre évről évre ellátogat Jére Lajos maggyűjtő, akitől lehet vásárolni, és hasznos tanácsokkal is ellátja az érdeklődőket. Ígérete szerint

ugyanakkor fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy milyen hátrányai vannak a különböző gyomirtó, gombaölő szereknek.

„Keressük azokat, akik akár csak egy-egy mag továbbörökítését, megőrzését is vállalnák. A börzén feljegyezzük ezeknek a személyeknek, családoknak az adatait, hogy később tudjuk követni, honnan szerezhető be az adott mag” – hívta fel a figyelmet Bara Edit.

A március 26-án 16 órakor kezdődő rendezvényen büfé is lesz, ide is várnak saját készítésű finomságokat. Bemutatják a csíkszeredai Határátlépők Egyesület által készített Kertészkaland társasjátékot is, amit a jelenlévő gyermekek kipróbálhatnak.