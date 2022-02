Újból a marosvásárhelyi városházán jártak a korrupcióellenes ügyészek

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Úgy tudjuk, hogy most is, mint korábban az alkalmazásokkal kapcsolatos iratokat kérték ki, és vitték el. A román sajtó értesülései szerint

a Víkendtelepen levő sátortetős medencével kapcsolatos iratokat is bekérték, azt is vizsgálva, hogy milyen kiadások voltak a sátortető újraállításával.

A DNA vizsgálódásai kapcsán Portik Vilmos, alpolgármester elmondta: úgy értékeli, hogy

a korrupcióellenes hatóság felügyelői a munkájukat végzik és a városháza minden kért iratot beszolgáltatott, mindenben a rendelkezésükre áll.

Az alpolgármester úgy értékelte, hogy a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal kommunikációs osztálya nem kell minden DNA-látogatás után közleményt kiadjon és ezzel kapcsolatban nyilatkozzon.

„Amikor a hatóság, a vizsgálat eredményeit – amennyiben azok közérdekűek – közzéteszi akkor a marosvásárhelyi városvezetés is elmondja majd a hivatalos álláspontját. Ha a híresztelések igazak, akkor az elmúlt évben többen feljelentették az új városvezetést a DNA-nál és ezt azt is jelenti, hogy ezután is lesznek látogatások a városházán” – fogalmazott az alpolgármester.