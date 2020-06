Újabb tanintézetek felújítási munkálatai kezdődhetnek el Csíkszeredában

Újabb két tanintézet felújítási munkálataira szerződött a csíkszeredai önkormányzat, illetve június második feléig további szerződések megkötését tervezik. Füleki Zoltán alpolgármester számolt be a fejleményekről.

A József Attila Általános Iskola felújítására is aláírták a szerződést. Archív • Fotó: Szigeti Vajk István

A csíkszeredai iskolák felújításával kapcsolatban Füleki Zoltán alpolgármester azt mondta, a folyó beruházásoknál jó ütemben dolgoznak a kivitelezők, és újabb két tanintézet esetében írták alá felújítási szerződést – ezek a József Attila és a Liviu Rebreanu iskolák.

„Kedden elkezdődnek a munkálatok a Kájoni János Szakközépiskolánál is, ugyanakkor a Kós Károly Szakközépiskola épülete is ráncfelvarrásra szorul, ebben az esetben is remélhetőleg nemsokára szerződést tudunk kötni a kivitelezővel” – beszélt a munkálatok folytonosságáról az alpolgármester.

A helyi fejlesztések országos programjában (PNDL) a Nagy István Művészeti Szakközépiskola és a Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermei vannak terítéken, mely projektek a dokumentálás szakaszánál tartanak.

„A fejlesztések között ott van a Kós Károly-iskola műhelyépülete is, összesen tizenegy épület teljes felújítása. Más képet fog mutatni általuk a környék, és nem mellékesen

40–50 százalékos energiamegtakarítást tudnak elérni az intézmények, ezzel is minimalizálva a fenntartási költségeket”

– emelte ki az alpolgármester. Rámutatott, a sokrétű beruházásoknak köszönhetően megnyílt a lehetőség olyan helyi és környékbeli építkezési cégek előtt, akik az elmúlt időszakban munka nélkül maradtak és nem dolgozhattak a megyeszékhelyen.

Újságírói kérdésre Füleki úgy fogalmazott, vannak elképzelések a városi piac újjáépítéséről, de ez már csak jövőre valósulhat meg az új városvezetés kezei alatt.