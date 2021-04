Újabb szigorítások lépnek életbe a hétvégén Marosvásárhelyen is

A nagyáruházak, plázák már hétfőn kifüggesztették Marosvásárhelyen, hogy az előttünk álló hétvégén, tehát már pénteken is 18 óráig lehetnek nyitva. Az intézkedésre azért van szükség, mert a városban – és nemcsak – elérte a fertőzöttségi mutató a 4 ezreléket, és újabb szigorítások lépnek életbe a hétvégére vonatkozóan.

Pénteken, szombaton és vasárnap este nyolc órától üres lesz Marosvásárhely főtere • Fotó: Haáz Vince

Maros megyében 58 településen 1,5 ezreléknél nagyobb a fertőzöttségi mutató, ami azt jelenti, hogy sárga besorolás alá esnek a várososok, községek, falvak. A városok közül mindössze Nyárádszereda és Erdőszentgyörgy van zöld besorolás alatt, Szovátán jelenleg 24 koronavírussal fertőzött beteg van, a fertőzöttségi mutató 2,54 ezrelék. Szászrégen kikerült a 4 ezreléken felüli piros besorolásból, így ott ezen a hétvégén 22 óra után „fújnak takarodót”.

HIRDETÉS

Nyolckor az udvaron, házon belül kell lenni

Ahol négy ezreléknél nagyobb a fertőzöttségi ráta, ott már hétfőtől bezártak a fitnesz- és sporttermek. Marosvásárhely mellett az előttünk álló hétvégén szigorításokra kell számítani többek között Marossárpatakon, Tekeújfaluban, Marosbogáton, Kozmatelkén, Marosszentannán, Szásznádason, Görgényoroszfaluban. Ezeken a településeken és a hozzájuk tartozó falvakban

18 órakor zárnak be az üzleteket, vendéglők, és 20 órától nem lehet – komoly indok nélkül – az utcán, köztereken tartózkodni.

A Maros megyei rendőrség a csendőrséggel – és ahol van, a helyi rendőrséggel – közösen a települések több pontján ellenőrizni fogják a 20 órakor kezdődő kijárási tilalmat, és pénzbírságot rónak ki azoknak, akik megszegik ezt. A pénzbírság összege személyenként 250 lej. Fontos tudnivaló, hogy akik a kijárási tilalom ideje alatt nyomós okkal az utcán tartózkodnak,

kitöltött nyilatkozatuk kell legyen, amelyben megindokolják, miért hagyták el otthonukat, például, mert munkába mennek, vagy onnan tartanak hazafelé, esetleg sürgős egészségügyi gondjuk volt.

A piacok nyitvatartása is változik

A marosvásárhelyi polgármesteri hivataltól megtudtuk, hogy április 25-ig, a megyei vészhelyzeti bizottság döntéseit figyelembe véve, változik a napi piacok programja. Az Ócskapiac továbbra is zárva lesz, a Hadsereg téri, úgynevezett orosz piacon 8–18 óra között fogadják a vásárlókat. A napi piacok hétköznap 7–21, szombat és vasárnap 7–18 óra között tartanak nyitva. A programváltozás érvényes a napi piacokon működő kisboltokra is. Pénteken a Rákóczi lépcsőnél megszervezett hagyományos termékek vására 8–19 óra között zajlik, a megszokottnál egy órával korábban bezárják, hogy a kézművesek, árusok haza tudjanak menni a kijárási tilalom kezdetéig.

Lesz autóbusz és taxi

A szigorítások ellenére Marosvásárhelyen a megszokott hétvégi program szerint működnek a tömegközlekedési járművek, a taxiszolgáltatás is folyamatos lesz. Este 8 óra után is igénybe lehet venni a futárszolgálatokat és rendelni lehet a házhoz szállításra is berendezkedett vendéglőkből. Marosvásárhelyen vannak olyan vendéglők, amelyek hétvégén a megszokott délelőtti 10 óra helyett már reggel 8-kor kinyitnak, és korábban lehet rendelni tőlük elvitelre.