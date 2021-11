Újabb szemészeti beavatkozások válnak elérhetővé Gyergyószentmiklóson

Új készülékkel gyarapodott a gyergyószentmiklósi kórház eszközparkja, és ennek köszönhetően újabb gyógyítási módszerek válnak elérhetővé. A szürkehályogműtétekhez és a retinasebészeti beavatkozásokhoz a megfelelő képzettségű szakorvos is rendelkezésre áll.

Nem jellemző, hogy facoemulzifikáló készülék működjön kis városi kórházakban, ez inkább egyetemi központokban található meg. A gép ugyanis nem olcsó eszköz (több mint 570 ezer lejbe került), és kevés azoknak a szakembereknek a száma is, akik ezt kezelni tudják. A gyergyószentmiklósi kórház szakorvosa, dr. Marc Tiberiu elmondta, mindig is érdekelte a szemészetnek ez a része, ezért is vett részt két évig egy képzésen Marosvásárhelyen,

felkészült arra, hogy ha meglesz a lehetőség, használni tudja a gépet.

Az orvos rámutatott, eddig az ilyen műtétre szoruló betegek több száz kilométert kellett utazzanak nagyobb kórházakba, ami azért is komoly probléma volt, mert például a retinaleválási eseteknél óráról órára romlik a szem állapota, és

minél gyorsabban megkapja a szükséges kezelést a páciens, annál inkább nő az esélye a vizuális rehabilitációnak, azaz a gyógyulásnak.

Fontos még, hogy az új eszközök a cukorbetegség következtében a retinában jelentkező elváltozások, megbetegedések gyógyítására is alkalmasak.

A műtőben ezekben a napokban alakítják ki azokat a feltételeket, amelyek a gép üzemeltetéséhez szükségesek, és várhatóan két-három héten belül megtörténnek az első kezelések is.

Amint azt Fülöp Enikő, a kórház menedzser-igazgatója elmondta, a szemészeti eszközpark bővítését kilencven százalékban az egészségügyi minisztérium, tíz százalékban pedig a helyi önkormányzat finanszírozta. Szintén most vásároltak a szemészetnek egy biométert (120 ezer lejbe került), és folyamatban van egy indirekt oftalmoszkóp, illetve egy kerato-refraktométer beszerzése is.