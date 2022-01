Újabb per indult az úzvölgyi haditemető miatt, Dormánfalva korábbi telekkönyveztetésének érvénytelenítését kérik

Román megemlékezés. Hosszú időbe telik a törvénytelenségek felszámolása az úzvölgyi haditemető ügyében • Fotó: Pinti Attila

A tavaly ősszel kihirdetett jogerős bírósági ítéletre hivatkozva kéri Csíkszentmárton polgármestere és a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat a területileg illetékes Mojnesti Bíróságtól annak a telekkönyvezésnek a törlését, amelyet Dormánfalva végeztetett el a 2019-ben önhatalmúlag saját tulajdonába vett úzvölgyi haditemető részére.

A Bákói Ítélőtábla által tavaly októberben kihirdetett jogerős ítélet tisztázta, hogy Dormánfalvának nem volt semmilyen jogalapja saját közvagyonába venni, majd telekkönyveztetni a haditemető 7979 négyzetméteres területét, a bíróság érvénytelenítette a Bákó megyei város önkormányzatának erre vonatkozó, 2019-ből származó határozatait.

Mivel a bíróság megállapította, hogy a helyi tanácsi határozatok semmisek, mi azt kérjük, hogy ennek alapján töröljék ezeket a telekkönyvi bejegyzéseket

– erősítette meg kérdésünkre Kis Júlia, a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat ügyvédje.

A telekkönyveztetés miatt 2019 őszén már indított egy pert Csíkszentmárton a Mojnesti Bíróságon, ennek tárgyalását viszont felfüggesztették addig, amíg az említett, a temető tulajdonba vételéről szóló helyi tanácsi határozatok ügyében jogerős ítélet születik.

Az előzmények alapján szintén várható lenne a haditemetőben 2019 áprilisában felállított, állítólagos ismeretlen román katonáknak emléket állító 50 betonkereszt, illetve a temető nemzetköziségét hangsúlyozó felirattal ellátott emlékmű és zászlósor elhelyezését lehetővé tevő, Dormánfalva által kibocsátott építkezési engedély érvénytelenítése is.

Ennek kibocsátására szintén nem volt jogalapja a moldvai városnak – ha ebben a perben is jogerős ítélet születik, a betonkereszteket és a többi építményt el lehet távolítani. Miután az engedély érvénytelenítését kérő, szentmártoniak által benyújtott kereset tárgyalását 2020-ban szintén a fenti okból felfüggesztették, a per januárban folytatódik a Bákó Megyei Törvényszéken.

Vesztésre áll Dormánfalva

Dormánfalva korábban jogerősen elveszített egy másik pert is, amelyet azért indított, hogy vonják vissza az alcsíki község önkormányzata által hozott, az úzvölgyi haditemető és az egykori kaszárnyák által elfoglalt területnek a község közvagyonába vételére vonatkozó határozatot. A Bákó megyei város ugyanakkor 2020-ban a temető körül több, csíki közbirtokosságok által birtokolt területet is telekkönyveztetett saját nevére, emiatt ezekkel is perben áll.

Dormánfalva önkormányzata 2019 márciusában jogalap nélkül saját közvagyonává nyilvánította az úzvölgyi katonatemetőt, és áprilisban önkényesen román parcellát alakított ki a Hargita és Bákó megye határán fekvő sírkertben. Korábban a temetőt Csíkszentmárton község gondozta, és a magyar közösség magyar katonatemetőként tartotta számon. 2019. június 6-án több ezer román megemlékező erőszakkal nyomult be a temetőbe, hogy részt vegyen a román parcella és emlékmű ortodox egyházi szertartással történt felszentelésén, miután székelyek élőlánccal próbálták megakadályozni ezt.