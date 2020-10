Újabb Maros megyei településeken vezettek be szigorításokat

Marosludason, Jedden és Backamadarason is túllépte a három ezreléket a fertőzöttek aránya, ezért bevezették a vörös forgatókönyv szerinti szigorításokat – tájékoztat a Maros megyei kormányhivatal.

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A rendőrség naponta ezernél is több személyt igazoltatott, illetve a megbírságoltak száma és a kiszabott bírságok összértéke is jóval nagyobb, mint korábban. Az utóbbi 24 órában 42 ezer lejre büntettek összesen. Marosludason egy vendéglőben végzett ellenőrzésen az engedélyezettnél jóval több személy tartózkodott, a céget ezer lejre büntették. Hasonló eset történt Dédabisztrán is, ahol a rendőrség tudomására jutott, hogy 70 személlyel terveznek keresztelőt szervezni egy nyaralóban. Az esemény elmaradt, az ellenőrző szervek háromezer lejre bírságoltak.

Maros megyében eddig 4315 személy fertőződött meg a koronavírussal – tájékoztatott a prefektúra, amely hétfői adatai szerint az utóbbi egy napban 124 új esetet vettek nyilvántartásba. Jelenleg 308 személyt kezelnek a Maros megyei kórházakban a fertőzés következtében. Eddig 884 személy meggyógyult, 631 beteg 10 napos kórházi tartózkodás után hagyta el a kórházat, 214 pedig saját kérésre távozott. Jelenleg kórházban 71-gyen várják a teszteredményeiket. Eddig Maros megyében 168 személy veszítette életét a koronavírussal összefüggő okok miatt.