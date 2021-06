Újabb légitársaság indított járatot Marosvásárhelyről

Egyiptomba most három légitársasággal is el lehet jutni, Budapestre eggyel sem Marosvásárhelyről • Fotó: Haáz Vince

most itt a lehetőség, a jegyek is olcsók,

A belföldi járatok felől is érdeklődtünk, de egyelőre nem számíthatunk ezekre, noha a repülőtér vezetősége nagyon szeretné, és folyamatosan tárgyal ez ügyben.

Oltási lehetőség és gyorsteszt



A marosvásárhelyi repülőtéren oltásközpont is működik, illetve gyorstesztet is végeznek. Az igazgató szerint többen is hazautaztak Németországból csak azért, hogy itthon beoltathassák magukat a Johnson oltóanyagával, amiből egy adag elég a védettséghez. Aki indulás előtt két órával kiérkezik a reptérre, beoltathatja magát, illetve a gyorstesztet is elvégeztetheti, ha korábban nem jutott erre ideje – hívta fel a figyelmet e lehetőségekre Peti András reptérigazgató.