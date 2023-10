Újabb kilencedikes drámaosztály indul a következő tanévtől a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Középiskolában

Románia első magyar nyelvű, akkreditált középiskolás drámatagozata 2000 óta működik Sepsiszentgyörgyön, a Plugor Sándor Művészeti Középiskolában. Diákjai ez idő alatt sok elismerést gyűjtöttek be egyéni és csoportos fellépésekkel egyaránt. Jövőre újra felvételt hirdetnek a drámatagozatra, addig a jelentkezők ingyenes előzetes felkészítőkön is megismerkedhetnek az iskola munkaformáival, a tantárgyakkal, pedagógusokkal.

A szaktantárgyakat szakképzett tanárok, dráma- és színészpedagógusok vezetik, az pedig, hogy a diákok számtalan díjat hoztak haza tantárgyversenyekről, országos és nemzetközi fesztiválokról, azt bizonyítja, jól végzik munkájukat. A színházművészeti szak számos alkalommal elnyerte a legjobb romániai drámatagozatnak járó minisztériumi díjat is, amire különösen büszke Prezsmer Boglárka, hiszen legutóbb, tavaly is 12 román csoport között ismerték el kimagasló teljesítményüket. Magyar drámaosztály Sepsiszentgyörgyön kívül még Marosvásárhelyen működik, ennek ellenére is van, aki a Plugor Sándor Művészeti Középiskola választja.

A színjátszás és az ebben való elmélyülés hasznáról már sokszor hallhattunk, sokan pedig meg is tapasztalhatták iskolás éveikben: a kamaszok a képzés során feloldódnak, levetkőzik gátlásaikat, így közelebb kerülnek önmagukhoz és eleven marad kíváncsiságuk társaik, illetve a világ iránt. Fejlődik kommunikációs készségük, tágul a világról és az emberről szerzett tudásuk és gondolkodásmódjuk, bátrabban vállalják önmagukat a mindennapi életben is. Ezek a középiskolai évek elsősorban az önismeret, a személyiség fejlődéséről szólnak – tudtuk meg a tagozat vezetőjétől. Mindamellett a diákok természetesen szert tesznek a szakma ismeretére is, jártasak lesznek a film- és színházművészet nyelvrendszerében, illetve jól eligazodnak a többi művészeti ágban is.