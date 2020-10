Újabb 44 fertőzött, de félő, hogy ennél is több lesz a napi eset Maros megyében

Sok választókörzetben nem tartották be a járványügyi követelményeket, emiatt is megugorhat az új esetek száma. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Mint ismert, annak ellenére, hogy a prefektus is és az egészségügyi igazgatóság vezetője is azt ígérte, hogy a személyigazolványokat annak tulajdonosa helyezi be a leolvasóba amikor belép a szavazóirodába, és a bélyeget is saját maga ragasztja fel annak hátlapjára,

sok kéz fogta meg a személyi kártyát, ahogy a bélyegzők is kézről kézre jártak, vagy azok a golyóstollak, amelyekkel a választópolgárok aláírták a jelenlétet.

Maros megyében az utóbbi egy nap alatt 1938-ra nőtt a fertőzöttek száma, a prefektúra tájékoztatása szerint 44 új fertőzöttet vettek nyilvántartásba az elmúlt 24 óra alatt.

A pénteki adatok szerint eddig 747 személy meggyógyult és elhagyta a kórházat, 510 személy a tíznapos kórházi tartózkodás után, pozitív teszteredménnyel, de tünetmentesen távozott, 157-en pedig saját kérésükre tértek haza.

Jelenleg a megyei kórház fertőző betegségek osztályán 67 személy várja a teszteredményeket koronavírus-fertőzés tüneteivel. Eddig 126 személy hunyt el a fertőzéssel összefüggésbe hozható okok miatt.