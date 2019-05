Újabb 16 településen lesz ingyenes wifi közterületen

• Fotó: Gábos Albin

Lezárult a WiFi4EU európai uniós program második kiírása, amelyre ezúttal is több mint tízezer település jelentkezett. A pályázat elbírálását a napokban tették közzé, és mint kiderült, a 3400 nyertes önkormányzat közül 250 romániai. A hazai sikeres pályázók között számos Maros és Hargita megyei önkormányzat is szerepel, így például

A kezdeményezés már tavaly is nagy népszerűségnek örvendett Európában és Romániában egyaránt. Akkor országszerte 224 település pályázott sikeresen, Hargita megyében Csíkszentmihály, Korond, Csíkszentsimon, Oklánd, Csíkmadaras, Ditró, Gyergyóremete és Balánbánya kapott utalványokat, Maros megyében pedig Nyárádgálfalva, Dicsőszentmárton, Marosludas, Szováta, Nyárádszereda, Ákosfalva és Marosszentanna részesült támogatásban. Az idei második kiírás alkalmával sem csökkent az érdeklődés az ingyenes wifihálózatok létrehozása iránt, hiszen ismét több mint tízezer önkormányzat adta le pályázatát Európában a rendelkezésre álló egyetlen nap alatt.

A napokban közzétett eredmények szerint Maros megyében Segesvár, Magyaró, Kibéd, Koronka, Déda, Marossárpatak és Libánfalva nyerte el a támogatást, Hargita megyében pedig Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Maroshévíz, Gyimesfelsőlok, Csíkrákos, Székelyderzs és Oroszhegy.

Hol alakítják ki?

Csíkszeredában a Vár téren biztosítanak majd ingyenes internet-hozzáférést a támogatás által – tudtuk meg Füleki Zoltán alpolgármestertől. Mint mondta, már a korábbi kiírásnál is pályáztak, de mivel akkor nem nyertek, idén ismét belevágtak.

Örülünk, hogy meg tudjuk valósítani az ingyenes internet-hozzáférést, a tervek szerint a múzeum előtti teret fogjuk lefedni, hiszen ott általában sokan megfordulnak, gyerekek, felnőttek és turisták egyaránt.

A lakosok szeretik ezt a helyszínt főként nyáron sokan látogatják, és rengeteg turista is megfordul ott a múzeumnak köszönhetően, ezért ez turisztikai szempontból is előnyös lehet a város számára” – emelte ki Füleki.

Gyergyószentmiklóson a központi parkban alakítanak ki ingyenes wifihálózatot Fórika Krisztina hivatali sajtószóvivő elmondása szerint,

mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy ott fordulnak meg a legtöbben. Azért is esett erre a helyszínre a választásuk, mert annak ellenére, hogy a város közepén van, zöldövezet is található ott, a kihelyezett padoknak köszönhetően pedig le is lehet ülni, és úgy böngészni. „Arról nem is beszélve, hogy a városba látogatóknak is nagy segítséget jelent, hiszen eddig csakis kávézókban, éttermekben kapcsolódhattak rá wifihálózatra, hogy megnézzék, a Gyilkos-tó mellett merre látogathatnak még el a környéken. Az újításnak köszönhetően azonban már a szabadban is lesz erre lehetőségük” – húzta alá a szóvivő.