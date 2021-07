Új zarándoklatot hagyományosítanának a csíksomlyói nyeregbe

Ismét egyházi ünnepség helyszíne lesz a Háromashalom-oltár. Hagyományt teremtenének belőle • Fotó: Pinti Attila

A tizennegyedik Ferences Biciklitúrát tartják idén Főcze Imre Bonaventura ferences rendi szerzetes vezetésével. A röviden Ferbitnek nevezett többnapos kerékpártúra idén Torockóról indul a Magyarfenes, Marosvásárhely, Korond, Székelyudvarhely, Hármaskereszt útvonalon, és Csíksomlyón ér véget. Az esemény utolsó napján hagyományteremtő találkozót szeretnének tartani a szervezők. Megkeresésünkre

Böjte Csaba ferences szerzetes elmondta, ő maga a Hármaskeresztnél fogja fogadni a kerékpáros társaságot, akikkel aztán közösen tekernek fel a csíksomlyói hegynyeregbe.

„Szeretettel várunk minden személyt, aki rajong a nyereg iránt, legyen szó kerékpárról, lóhátról vagy motorkerékpárról. Akár rövid távon is be lehet csatlakozni a menetbe. De aki gyalogszerrel csatlakozna hozzánk, azt is szívesen látjuk” – közölte. Mint mondta, egyeztettek a három székelyföldi megye képviselőivel, akik támogatásukról biztosították a szervezőket az út során.

Az augusztus elseji esemény csúcspontja a 13 órától kezdődő szentmise bemutatása lesz, amelyre meghívták a szeptemberben tartandó 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus szervezőit is, akik majd részletes tájékoztatást adnak a szeptemberi találkozóról.

Nem titkolt célunk, hogy népünket, a székelyeket meghívjuk a Ferenc pápa által Budapesten bemutatandó szentmisére.

„Az augusztusi találkozóra Háromszékről és a Gyergyói-medencéből is bejelentkeztek már lóháton érkezők, továbbá különböző motorkerékpáros csapatok, klubok is részt vesznek majd” – mutatott rá a szerzetes. Megjegyezte, titkon remélik, hogy a megye elöljárói is kerékpárt ragadnak és csatlakoznak a menethez. A szentmisén a Role együttes a Kájoni miserendet fogja zenélni, utána pedig rövid koncert lesz a helyszínen.

A szervezők reményei szerint legalább ezeregy székely kerékpáros lesz majd jelen Csíksomlyón.

Miért pont augusztus elején?

„Ekkor van az ünnepe a Szent Ferenc által megszervezett Porciunkula-búcsúnak. Ő a saját kolostorát nevezte így, azóta minden ferences kolostor ünnepet és búcsút tart ezen a napon” – tudatta az egyházi elöljáró. Ezen a napon teljes búcsú nyerhető a ferences templomokban, ha kegyelmi állapotban szentáldozáshoz járulunk, és imádkozunk a Szentatya szándékára egy Miatyánkot, Üdvözlégyet és Hiszekegyet.

„Hagyományt szeretnénk teremteni ebből az alkalomból.

A tervek szerint ettől az évtől motoros, kerékpáros és lovas zarándoklatot szeretnénk tartani a csíksomlyói nyeregben a Hármashalom-oltárnál”

– tette hozzá a ferences szerzetes. A találkozó végeztével a csíksomlyói Szent István Háznál minden résztvevőt szeretettel látnak egy rövid ebédre.