Új tűzoltószertárt avattak Csíkszentdomokoson

1,2 millió lejből épült meg Csíkszentdomokoson az új tűzoltószertár épülete, amelyet a Csíkszentdomokosi Falunapok részeként avattak fel ünnepélyesen pénteken. A garázsban három tűzoltóautónak jutott hely, ugyanakkor egy raktárnak is alkalmas helyiséget is a helyi önkéntes tűzoltó-alakulat rendelkezésére bocsátottak.

• Fotó: Pinti Attila

Az ünnepségen felszólalt többek között a helyi önkéntes tűzoltók parancsnoka, Máté Levente is, aki az önkéntes tűzoltó-alakulat történetét ismertette a jelenlévőkkel. Mint elmondta:

az 1800-as években több nagy tűzeset is volt a faluban, ezért 1913-ban a helyiek egy lovak által vontatott kézi fecskendőt szereztek be, amivel sokkal hatékonyabban tudtak tüzet oltani, majd több kézi fecskendőt is beszereztek, illetve felépítettek deszkából egy szertárat is.