Új tanügyi törvény van is, nincs is – próbára teszi a pedagógusok türelmét az átmenet

Sok türelemre és energiára lesz szükségük a tanerőknek az új tanévben – hangzott el visszatérően a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség által szeptember 7-re összehívott első igazgatói értekezleten, amelyre Tamás Sándor megyeitanács-elnököt is meghívták, hiszen ez alkalommal vehették át az intézményvezetők a megyei önkormányzat által az előkészítősöknek ajándékozott iskolatáskákat. A gyűlés helyszínéül hagyományosan a Székely Mikó Kollégium konferenciaterme szolgált.

Mielőtt a napirendi pontokra tértek volna, Kiss Imre főtanfelügyelő bemutatta a jelenlévő új igazgatókat:

a sepsiszentgyörgyi művészeti líceum élén Sebestyén Lázár Enikőt váltó Ambrus Sándort,

a kovásznai 1-es Számú Óvoda irányítását átvevő Ördögh Rozália Editet,

a Mircea Eliade Líceum élére kerülő Banciu Mariát

és a hídvégi általános iskolát vezető Iorga Csillát.

Kovászna megye tanácsa lehetőségeihez mérten folyamatosan támogatja nemcsak az iskolarendszert, hanem általában az ifjúság testi-szellemi jóllétét növelő programokat, teszi ezt a játszóterek, kultúrotthonok felújítását segítve, ifjúsági tereket létrehozva.

Kiemelten az iskolás korosztály számára is több programot futtat, ezeknek a rövid leltárát nyújtotta Tamás Sándor tanácselnök: ilyen a tej-kifli (amelynek melegebéd-programmá való változtatásáról nagyon szeretnék meggyőzni a kormányt), de a legnépszerűbb a Diakónia Keresztyén Alapítvánnyal partnerségben lebonyolított after school. És ilyen az iskolatáska-program is, amelyet tizenegy éve működtetnek, így már több mint húszezer iskolakezdő gyereket ajándékoztak meg.

Van, ahová csak három csomag jár

Idén erre 250 ezer lejt szántak, ebből 1155 fiú és 1084 leány kap tanszerekkel, kulaccsal, uzsonnadobozzal felszerelt hátizsákot 110 lej értékben, számolt be Tamás Sándor.