Új szolgáltatás a gyergyószentmiklósi kórházban

A Gyergyószentmiklósi Municípiumi Kórház a gyógyítási tevékenység mellett igyekszik kiszolgálni más, az egészségügyhöz kötődő közösségi igényeket is. Mostantól itt is biztosítani tudják a fegyvertartási engedélyhez szükséges vizsgálatokat, és hamarosan a járművezetői engedélyekhez szükségesek is elérhetők lesznek.