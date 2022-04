Új szín a marosvásárhelyi fesztiválpalettán

A programokról a két főszervező még elmondta, hogy meghívták Szabados Ágnest, a Nincs időm olvasni kihívás alapítóját, akit sokan az RTL Klub Híradójának műsorvezetőjeként ismernek, ő is itt lesz Marosvásárhelyen, de az olvasóvá nevelés számos programpontban visszaköszön a hétvégén. A Kristory oldalt működtető 11 éves Csipán Kristóf Csaba is egyfajta gyermekkönyvklubbal, valamint Pál utcai fiúk módjára kincskereséssel várja a gyerekeket. A három nap alatt lesz még mesekocsma, színház, díjnyertes írókkal kerekasztal-beszélgetések, a gyerekkoncerttől a szimfonikus zenéig, a néptáncig, minden.

„Azt gondolom, nem volt még olyan időszak, amikor nagyobb szükség lett volna az életbátorságra, mint most, akár újrakezdeni dolgokat, akár kimozdulni kicsit a komfortzónánkból, valamilyen más perspektívából megnézni” – mondta Kádár Annamária. Az előadókkal érinteni is fogják az életbátorság témakörét.

Kiállításokkal is készülnek a szervezők, fotókiállítás és illusztrációs tárlat is lesz. Hajnal Zsuzsanna stílustanácsadó rendhagyó ruha- és ékszerkollekcióval készül. Még a gasztronómia is terítékre kerül, Gáll Tímea és Levente, a Kölcsönkért kovász c. könyv szerzői közönségtalálkozót tartanak, amely gasztromeglepetéssel zárul.

Egy fesztiválról nem hiányozhat a zene sem, a fiatal, lendületes, öttagú szimfonikus zenekar, a Flow Strings zenés estjén vehetnek részt az érdeklődők. Szombaton délelőtt Kárász Eszter gyerekkoncertet ad, vasárnap pedig sanzonesttel jelentkezik. Szombat délelőtt Mesehetes gyerekkoncertre kerül sor, este pedig az X Faktor nemrégiben felkapott sztárja, Ferenczi Kamilla koncertezik.

A szervezők szabadtéri rendezvényben gondolkodnak, de rossz idő esetén a várbeli bástyákba költöznek be majd a programok. Az újdonságok a rendezvény Facebook-oldalán követhetők.