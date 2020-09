Új szabályokkal, távolságtartással, megváltozott órarenddel kezdődött a tanév

Emberemlékezet óta nem volt ilyen furcsa tanévkezdés, mint hétfőn, a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások közepette. A pedagógusok, szülők és a diákok is igyekeznek alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, a tanévvel kapcsolatban azonban továbbra is sok a bizonytalanság.

• Fotó: Veres Nándor

a siménfalvi iskolában. Az intézmény igazgatójától, Csáki Pétertől megtudtuk, elmaradt a közös tanévkezdési ünnepség, de a pedagógusok a saját osztályaikban köszöntötték a diákokat hétfő reggel. A maszkviselés kötelező, rendőri felügyelet is adott, a fertőtlenítés is megvolt, így minden rendben zajlott az első iskolai napon – tette hozzá a Nyikó-menti település iskolájának vezetője.

Antal Csilla, a székelyudvarhelyi Ficánka Napköziotthon igazgatója kérdésünkre azt mondta, jóval vészesebb kezdésre számítottak, de szerencsére nem voltak problémák. Szerinte ez annak is köszönhető, hogy a korábbi hetekben rendszeresen tájékoztatták a szülőket a szükséges óvintézkedésekről. Mindenki a jelzett időpontban hozta a gyerekeket a hozzájuk tartozó épületekbe, és megértették, hogy nem léphetnek be az intézetek területére.

A távolságtartásra az iskolaépületben is figyelmeztetik a diákokat. Megváltozott körülmények • Fotó: Veres Nándor

Miklós Attilának, a gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola testnevelőtanárának nagy kérdés, hogy miként tudja majd megtartani a tornaórákat. A Vaskertes tornatermébe egy osztályt költöztettek be, mivel annak a létszáma miatt szükséges volt egy, az új előírásoknak megfelelő méretű terem. Így a tornaórát csakis az udvaron lehet tartani, ott sem szabad kergetőzni, labdázni, és az egész órát az udvar egy kijelölt kis részén kell megtartani. Mostantól ugyanis a szünetek is eltérő időpontokban vannak a különböző osztályok számára, akik csakis a számukra kijelölt helyen tölthetik ezt az időt, és emiatt az udvart is fel kellett osztani ennek megfelelően. És ezek után még feltevődik a kérdés, hogy mi lesz, ha elromlik az idő? Miklós Attila egyelőre nem lát más lehetőséget:

az osztályteremben, sporttal kapcsolatos videók nézésével kell eltöltsék a testnevelésórákat.