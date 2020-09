Új, szabadtéri helyszínre költözik idén az Alter-Native

Idén rendhagyó módon nem a Kultúrpalotában lesznek a vetítések • Fotó: Facebook/Alter-Native

A járvány miatt rendhagyó helyen és időpontban, kevesebb résztvevővel és a heti bérletlehetőség nélkül tartják meg a 28. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivált Marosvásárhelyen. A hagyományos novemberi időpont helyett október 7. és 11. között a Nyári Színpadon lesznek vetítések.

A szervezőktől megtudtuk, hogy az idei fesztiválra 806 rövidfilmet neveztek be, ezek közül 39-et válogatott be a versenyprogramba a fesztivál előzsűrije. A bírálóbizottság a járványhelyzet miatt idén online döntött arról, hogy a beküldött alkotások közül melyek kerüljenek be szemle versenyprogramjába.

Az Ármeán Otília (egyetemi adjunktus, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem), Durst György (producer), Hartyándi Jenő (független filmes, a Mediawave Film és Zenei Együttlét igazgatója és művészeti vezetője), Radu Vasile Igazság (vizuális művész, filmrendező, a bukaresti I. L. Caragiale Színház- és Filmművészeti Egyetem professzora), Németh Előd (újságíró, filmkritikus) és Schneider Tibor (filmrendező, a Román Televízió operatőre) alkotta előzsűri döntése értelmében idén 39 rövidfilm versenyezhet a nagydíjért.

A mintegy hétórás versenyprogramot alkotó filmeket húsz országból küldték be, közülük 10 magyar, 3-3 pedig romániai, spanyol, illetve francia gyártású. Műfajukat tekintve 19 animáció, 17 kisjátékfilm, kettő dokumentumfilm, egy kísérleti film.

A fesztivál nagyzsűrije szintén online bírálja majd el az alkotásokat. A zsűri tagjai: Milos Itic szerbiai filmrendező, filmkritikus, a filmovipreporuke.com alapítója; Tudor Cristian Jurgiu filmrendező, forgatókönyvíró; Kocsis Ágnes Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró; Titus Muntean filmrendező, forgatókönyvíró; Tóth Barnabás filmrendező, forgatókönyvíró, színész és filmproducer, a Momentán Társulat alapító tagja; Visky Ábel filmrendező.

A szemlére a jegyeket a biletmaster.ro oldalon lehet majd váltani, idén csak napijegyeket, a járványhelyzet miatt nem tudnak ötnapos bérletet biztosítani. A filmvetítések mellett lesznek alternatív programok is, ezekről később számolnak be a szervezők.