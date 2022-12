Új stranddal bővülhet jövőre Udvarhelyszék

A beruházás egy felnőtt-, illetve egy gyerekmedence kialakítását tartalmazza, továbbá lesznek irodák, öltözők, szálláshelyek, sőt egy multifunkcionális sportpálya is.

Katona Mihály korondi polgármester megkeresésünkre elmondta, jelentősen haladtak a két éve megkezdett kivitelezéssel, hiszen mostanra elkészültek a betervezett épületek, medencék, illetve a multifunkcionális sportpálya, ugyanakkor a közművesítés is megtörtént.

Ezt tapasztaltuk mi is a helyszínen, ahol már fel is voltak töltve vízzel a kialakított medencék. „Némi tereprendezési munkálat maradt el, amit jövőre szeretnénk elvégezni.

Korábban arról is beszélt lapunknak, hogy e projektjük esetében is érezhető volt az építkezési anyagok árának növekedése, ám szerencsésnek mondható a helyzetük, hiszen a megvalósítás nagyobb részét már tavaly sikerült befejezni. Mindemellett a munkával megbízott helyi vállalkozó rugalmasságának is sokat köszönhetnek.

A polgármester hangsúlyozta, a beruházással nemcsak a helyieknek, illetve a turistáknak szeretnének kedvezni, hanem a községbeli iskolásoknak is, hiszen lehet majd kihelyezett tanórákat tartani a létesítményben. Hosszútávon egyébként