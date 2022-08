Új sportközpont épülhet Borszéken

Mik József kifejtette, több szempontból is fontos ez a beruházás. Egyrészt a helyi sportélet fellendülését várják tőle, de minden bizonnyal számos sportegyesület is itt szervezheti meg az edzőtáborait. Régebben kedvelt helye volt Borszék az ilyen edzőtáboroknak (most is vannak ilyenek), és ezt szeretnék újra megerősíteni. Szintén lényeges szempont, hogy a sportbázis megépítésével a turisták számára is újabb kikapcsolódási lehetőségekkel bővülnek a helyi szolgáltatások.

korábban írtuk Épülhet az új csíkszeredai tüdő- és járványkórház Elkezdődhet a csíkszeredai új tüdőkórház és járványkórház, valamint a kézdivásárhelyi bölcsőde építése, ugyanakkor elindul Borszéken a sportpálya felújítási és kibővítési munkálata is.