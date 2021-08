Új sportcsarnokkal és iskolai műhellyel bővülhet Mezőpanit

Sok a gyerek Mezőpanitban. A fejlődés elengedhetetlen a székely mezőség kapujának is nevezett településen. Archív • Fotó: Haáz Vince

Mezőpanit alig tizenhárom kilométerre fekszik Marosvásárhelytől, a megyeközpont metropoliszövezetéhez tartozik, és hamarosan új épülettel gazdagodik az iskolájuk. Bodó Előd Barnától, a község polgármesterétől megtudtuk,

jelenleg az új épület tervezési folyamata zajlik,

amint ez befejeződik, és a támogató is jóváhagyja a tervet, azután tudják kiírni a közbeszerzési eljárást a kivitelezésre. A községvezető reméli, hogy az idei év végéig ezek a folyamatok lezárulnak, és tavasszal elkezdhetik az építkezést a nagyrészt európai uniós forrásból támogatott projekthez.

„Egy Regionális Operatív Program keretében leadott pályázatot nyertük meg, de

van egy kis félelmünk is, mert amikor aláírtuk a szerződést januárban, akkor az a tavalyi év végi költségekkel volt kiszámítva, ám azóta az anyagárak megduplázódtak,

és nem tudjuk, itt most hogy lesz. Az önrészünk nem volt túl nagy, két-három százalék, ellenben az árak miatt ez jóval nagyobb lesz. Még nem számítottuk ki, hogy ez mennyit is jelent, de ahogy elkezdődik a közbeszerzés, ezt is tisztázni kell” – fogalmazta meg aggályait is Bodó Előd Barna.

Nem csak a diákok használhatják majd

A sportcsarnokban labdajátékokra alkalmas, szabványméretű pálya lesz, illetve egy 250 férőhelyes lelátó is helyet kap benne. Lesz egy hozzáillesztett épületrész is, amelyet kétszintesre terveznek: az emeleti szinten lesznek az öltözők és a sportcsarnok adminisztrálásához szükséges iroda, illetve az alsó szinten egy fa, vas és egyéb anyagok megmunkálására alkalmas, oktatási céllal felszerelt műhely, valamint egy felszerelt osztályterem is.

Célunk, hogy teret adjunk akár a duális oktatásnak vagy a felnőttátképzéseknek is. Noha alkalmas erre az iskola épülete is, de jó lehetőség, hogy ebben az új épületben is legyen egy ilyen felület

– magyarázta a polgármester. A központi iskola udvarán kap helyet az új ingatlan, hogy délelőtt, iskolaidőben a diákok sportcsarnokként tudják használni, délután pedig más is használatba vehesse – tette hozzá Bodó Előd Barna.

Ha van gyerek, van fejlődés



Községszinten közel hatszáz gyerek van óvodától nyolcadik osztályig Mezőpanitban és a hozzátartozó Székelykövesd, Harcó, Mezőbergenye és Csittszentiván falvakban. Ebből mintegy 230 diák a mezőpaniti központi iskolába jár, őket saját iskolabuszokkal hozzák be, de a falvak mindegyikében van óvodai és elemi oktatás, sőt olyan falu is van, ahol az öt-nyolcasok helyben tanulnak, nem járnak be a községközpontba. A mezőség határán lévő település fejlődő pályáját bizonyítja az is, hogy tavaly ősszel Magyarország Kormányának támogatásával készült el az új református templom, amely a kibővített hajórésszel kétszer annyi személy befogadására alkalmas, hiszen a régit „kinőtte” a református közösség. A sok kisgyerekes család számára pedig elkezdték a négycsoportos bölcsőde épületét is felhúzni szintén egy Regionális Operatív Program keretében leadott pályázaton keresztül – számolt be a község fejlődéséről Bodó Előd Barna.