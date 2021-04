Új részletek láttak napvilágot Borbolyék perében

A Borboly Csaba és tizenkét másik személy ellen 2013-ban indult büntetőper szerdai tárgyalásán több órán át tartott a tanúk meghallgatása, amelynek során a megismételt vallomások mellett néhány új részlet is kiderült.

A megyei utak felújításához szükséges aszfaltrétegekről is szó volt a tárgyaláson. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A per szerdai tárgyalására nyolc tanút idéztek meg a Maros Megyei Törvényszékre, de közülük csak öt személyt hallgatott meg a bíró a több mint hat órán át tartó ülésen. A szerdán megjelent tanúk, akik között a Hargita Megyei Számvevőszék munkatársai mellett a vádhatóság által kifogásolt útfelújítás tervezésében részt vevő szakemberek is voltak, korábban, 2017-ben már a Hargita Megyei Törvényszéken is tettek vallomást. De mivel időközben bizonyítást nyert, hogy az ottani tárgyalásokat nem korrupciós ügyekre szakosított bírák vezették, az ott lefolytatott összes eljárás érvényét veszítette, és mindent elölről kellett kezdeni.

Vannak újdonságok

A tanúk nyilatkozatai többnyire megegyeztek a nyomozás, illetve a korábbi meghallgatás során elhangzottakkal, ám Borboly Csaba ügyvédje, Sergiu Bogdan szerint van néhány újdonság. Mint elmondta,

az egyik, akkori közbeszerzési eljáráson nem nyert cég képviselője elismerte, Hargita megyében nem készült egyetlen olyan útfelújítási terv sem, amely egy megyei besorolású útszakasz számára három réteg aszfalt elhelyezését irányozná elő, hanem csak kettőt.

Az ügyvéd azt is elmondta, ugyanez a cég jogosnak ismerte el azt a gyakorlatot, hogy a felújítással megbízott vállalkozás megőrzésre adott át útépítéshez szükséges anyagokat ezek ellenértékének kifizetése után. Az is elhangzott, hogy a munkálatot egy lefordított magyarországi terv alapján kezdték el, ez viszont nem talált az itteni gyakorlattal és előírásokkal, amelyek szerint a megyei besorolású utakon két réteg aszfaltot kell elteríteni – ismertette az ügyvéd. A vádhatóság többek között azt kifogásolja a per vádiratában, hogy a Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető 131-es számú megyei út 2010-ben végzett felújítása során nem a terv által előírt három, hanem csak két aszfaltréteg készült el, miután a terven menet közben módosítottak. A következő alkalommal további három tanút hallgatnak meg.

Kifogásolt útfelújítások



Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 2013-ban vádolta meg a Hargita megyei önkormányzat elnökét, Borboly Csabát közérdek ellen elkövetett többrendbeli hivatali visszaéléssel, magánokirat-hamisításra való többrendbeli felbujtással, hamisított közokirat felhasználására való felbujtással, közokirat-hamisítással, illetve rágalmazó feljelentéssel. Vele együtt további tizenkét személyt küldtek a vádlottak padjára. A DNA szerint a vádlottak két megyei út – a Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető 131-es és a Csíkrákost Lóvésszel összekötő 124-es – egy-egy szakaszának felújítása során több mint 4,8 millió lejjel károsították meg Hargita megyét.