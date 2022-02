Új rendeltetést kap az egykori madéfalvi iskolaépület

Az új madéfalvi községháza kialakítása idén befejeződik, és az átköltözés is megtörténhet az év folyamán. Egy meglévő, nem használt épületet kellett átalakítani erre a célra, amely a mostaninál nagyobb alapterületű, így sokkal megfelelőbb.

Az átalakított épület lesz az új községháza Madéfalván • Fotó: Veres Nándor

A kivitelezést ezért úgy időzítették, hogy a hiányzó összegeket menet közben tudják biztosítani – a fejlesztési minisztérium legutóbb tavaly egészítette ki a támogatást, amikor az építőipari árak ismételt növekedése miatt erre szükség volt. Szentes Csaba polgármester szerint

most rendelkezésre áll az átépítés befejezéséhez szükséges pénz, a munkálatokat idén be is fejezik.

Az új községháza bebútorozását viszont a községnek kell biztosítania, és ha időben kész lesz minden, át is szeretnének költözni az új székhelyre ebben az évben – tudtuk meg.

Az átépített ingatlan, amely új tetőszerkezetet is igényelt, egykor iskolaként működött, román tannyelvű alsó tagozatos oktatás zajlott ott, mivel több román ajkú vasúti alkalmazott volt. Ez az oktatási forma viszont megszűnt, amikor sok diákot Csíkszeredába vittek tanulni, így utána óvodai csoportok kaptak ott helyet. Időközben az óvoda korszerűbb épületbe költözött, az ingatlan így üresen maradt.