Új parkkal bővült az udvarhelyi kórház

Érdeklődik a medve a füstölt sonka iránt, de azért csapdába nem sétál érte

Több háziállatot is megölt Homoródalmáson egy medve, amelyre közel egy hónapja kért – eddig eredménytelenül – kilövési engedélyt az illetékes vadásztársaság. Azóta csapdát és vadkamerát is kihelyeztek a helyszínen, és az is kiderült, hogy a továbbra is károkat okozó medve egy kifejlett, felnőtt egyed.