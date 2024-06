Új otthonba költöztek az ott ellátott gyerekek a Gyárfás-kúriából

Az otthonok mellett működni fog egy tanácsadó és támogató nappali központ, amely a székelykeresztúri térségben élő 126 fogyatékos gyermek, illetve a szüleik rendelkezésére áll.

A gyermekjogvédelmi igazgatóság közösség oldalán számol be arról, hogy épületegyüttes csütörtöki avatásán Elekes Zoltán vezérigazgató, Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke, Bíró Barna Botond, a megyei tanács alelnöke, valamint Vincze Lóránt EP képviselő is köszöntötték az egybegyűlteket. Egy rövid kulturális műsor tette ünnepélyesebbé a hangulatot, felcsendült a Székelykeresztúri 1-es Számú Családi típusú Elhelyező Központunk All 4 One elnevezésű együttesének a zenéje, a rendezvény főszereplői, a sérült gyermekek és fiatalok rövid táncműsorral kedveskedtek, majd az Oklándi Szociális Szolgáltatási Központ egyik kedvezményezettje, egy rövid, de szívhez szóló mesét mondott.