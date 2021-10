Új napköziotthonnal gazdagodott Fenyéd község

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Egy egyházi épületet használtak korábban napköziotthonnak, ám az a gyarapodó gyereklétszám miatt szűkössé vált, ráadásul már nem is felelt meg az aktuális követelményeknek, ezért döntötte el Fenyéd község vezetősége, hogy új intézményt kell építeni – fejtette ki lapunknak Bokor Botond helyi polgármester. Mint mondta, ehhez területre is szükségük volt, amelyet nem vásárolhattak meg az akkori jogszabályok miatt. Ekkor segített nekik a községközpont korábbi plébánosa, Tubák László, akinek közbenjárásával

„Remélem, hogy ez a napközi már maximálisan kielégíti az igényeket, szívesen fognak idejárni a dolgozók és a kicsik is. Persze dicsérhetjük az épületet, amíg akarjuk, hiszen végtére is ezek csak falak. Sokkal fontosabb, hogy sok gyerek legyen itt és megfelelő oktatást kapjanak. Az óvónőknek éppen az a nemes, de nem könnyű feladatuk, hogy a tanítás mellett belecsöpögtessék a kicsik fejébe, lelkébe az Isten és egymás szeretetét, valamint a tudásvágyat. Így lehetnek majd jó tanulók az iskolában, később pedig jó felnőttek és jó magyar emberek” – fogalmazott Bokor Botond.

Ami még hátra van



Bokor Botond közölte, noha épült játszótér a kicsiknek, ezt a későbbiekben bővíteni szeretnék. Kertészeti munkák is vannak hátra, ugyanis azt tervezik, hogy gyümölcs- és díszfákkal, valamint különböző növényekkel ültetik be az erre alkalmas helyeket. Ezen a fajokat, valamint a nevelésüket is megismerhetik majd a napközisek. Mindemellett aszfaltozást, területrendezést is tervez az önkormányzat az intézmény környékén.