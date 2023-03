Katica, az örökké síró királykisasszony címmel új mesejátékot mutat be a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes

Lebilincselő mesejátékkal készült Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, amelyet nemcsak gyermekeknek, hanem felnőtteknek is ajánlanak az alkotók. Katica, az örökké síró királykisasszony című előadásukat először csütörtökön mutatják be a csíkszeredai Városi Művelődési Házban, majd a későbbiekben többször is műsorra tűzik.