Új kutatóintézet az egykori Burgonyatermesztési Kutatóállomáson

Több minisztériumi projektben is folytat már kutatásokat a nemrég létrehozott Vadgazdálkodási és Hegyvidéki Erőforrások Kutatási és Fejlesztési Intézet, amely az egyetlen ilyen székelyföldi intézmény. A mezőgazdasági, agrárkörnyezet- és vadgazdálkodási területeken végzett kutatásaik eredményeit a térségben élők hasznosíthatják majd.

A Vadgazdálkodási és Hegyvidéki Erőforrások Kutatási és Fejlesztési Intézet „megörökölte” a régi Burgonyatermesztési Kutatóállomás 107 hektáros területét • Fotó: Gábos Albin

Évtizedekkel ezelőtt elvégzett, de mára már elavult eredményű kutatásokat is megismételnek majd, illetve számos új tanulmányt is készítenek, amelyek alapján majd új irányelveket lehet felállítani az említett tevékenységi területeken – magyarázta a kutatóintézet vezetője.

– sorolta fel a kutatóintézet néhány projektjét Szép Róbert. A kutatásoknak sok közösségi haszna is lesz, hiszen – mint mondta –, a vizsgálatok eredményét a térségben élők javára fordítják.

a régi burgonyakutató állomáson nemesített burgonyafajtákat is letesztelik a megváltozott klimatológiai viszonyok között

a különböző szennyező anyagok termésre, talajra gyakorolt hatását – azaz csapadékkémiai kísérleteket is végeznek –, vizsgálják a troposzférikus ózonkoncentráció-növekedés és a gabonafélék terméskiesése közti összefüggést, de

A kutatóintézet állami intézmény, a Mezőgazdasági és Erdészeti Tudományos Akadémia alárendeltségébe tartozik, és részben állami finanszírozásból működtetik, a költségek többi részét pedig kutatási projektekből származó bevételekből, EU-s forrásokból, de a termelésből szerzett jövedelemből is finanszírozzák majd – mutatta be az általa két hónapja vezetett intézményt az igazgató. A kutatóintézetnek a mezőgazdaság, vidékfejlesztés, a védett területek fenntartható fejlesztése, agrárkörnyezet- és vadgazdálkodás képezi a tevékenységei területeit. Konkrét példákra kitérve

„Kevésbé elterjedt növénykultúrákat is megpróbálunk behozni Székelyföldre, hogy a székely gazdákat megtanítsuk arra, mást is lehet termeszteni, vannak alternatívák. Megtaníthatjuk a székely ember számára például az árpatermesztést, hisz tudjuk jól, hogy az elég kényes növénykultúra székelyföldön is. Nem igaz, hogy nem marad meg, csak nem megfelelő módon és nem a megfelelő fajtákat vetjük. Mi

megengedhetjük magunknak, hogy kísérleti jelleggel, nem profitorientáltan termesszük ezeket a fajtákat, és a kísérleti eredményeket a székely ember javára fordítsuk.

(…) És természetesen ne feledkezzünk meg a hegyvidéki erőforrásokról sem, amelyek nincsenek megfelelőképpen kiaknázva, gondolok itt például az erdei gyümölcsökre, gombákra. Ezekre idővel ki lehet dolgozni olyan klasztereket, hogy ez egy húzóerő legyen a térségünkben” – fogalmazott az intézet vezetője.