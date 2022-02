Új, korszerű buszok kerültek a vásárhelyi tömegközlekedési hálózatba

A régi buszokat újak váltják fel Marosvásárhelyen. Nyáron újabb csere következik • Fotó: Haáz Vince

A tavaly decemberben megérkezett, de a forgalomba íratási folyamat miatt csak most bevetett járművek egyikét a sajtónak is alkalma volt kipróbálni, a városvezetőkkel együtt buszoztunk hétfőn a főtértől a nagy kórházig, és vissza. Kerekesszékkel és babakocsival is fel lehet szállni rájuk, de az előbbihez kérni kell a sofőr segítségét. Huszonhét ülőhely és 81 állóhely van bennük, be vannak kamerázva, így figyelni és büntetni lehet a törvénysértéseket, rongálásokat.

A buszokon minden felirat kétnyelvű, igaz, a kijelzőn, ahol az útvonalat közlik, hiányoznak az ékezetek, de ezt is orvosolni fogják mihamarabb

– tudtuk meg.