Új koncepció, több kisebb helyszín – nem mondtak le az idei Vásárhelyi Forgatagról

Abban már most biztosak a szervezők, hogy idén már nem a Ligetben sétálunk a forgatagos esernyők alatt • Fotó: Haáz Vince

„Egyeztetve a szervezőtársakkal az világos, hogy ebből a háromból az első megvan, pillanatnyilag úgy tűnik, a második is rendben lesz, a harmadikon pedig dolgozunk, hogy meglegyen. A látogatók számának korlátozásáról, vagyis annak módszeréről szerintem augusztusban fogunk dönteni, amikor már tűpontosan tudjuk, hogy a törvény mit enged meg, illetve az emberek egészségének védelmében mit ajánlott betartani. Az elsődleges szempont ugyanis nem is annyira a törvény által biztosított lehetőség lesz, sokkal inkább a résztvevők egészségének óvása. Amiről ezidáig beszéltünk a szervezőtársakkal, hogy a helyszíneket már eleve az ellenőrizhetőség és korlátozhatóság szempontjából fogjuk megválogatni” – tájékoztatta a Székelyhon olvasóit a főszervező.

Idén is megszervezik Marosvásárhely magyarságának legmeghatározóbb rendezvényét, a Vásárhelyi Forgatagot. A szervezőcsapat egyelőre azt szögezte le, hogy a rendezvény idei megvalósulásához három dologra van szükség: a csapat lelkes hozzáállására és szándékára, a megengedő jogszabályi környezetre, és természetesen pénzre – számolt be a Székelyhonnak Portik Vilmos, a rendezvény főszervezője.

A helyszínnel kapcsolatos kérdésünkre határozott választ kaptunk, a főszervező ugyanis biztos abban, hogy változni fog idén a Forgatag helyszíne. Nem is a korlátozások miatti bizonytalanság a fő oka ennek, hanem Marosvásárhely polgármesteri hivatalának hozzáállása a rendezvényhez. „Ez akkor is így lenne, ha esetleg addig mindenféle korlátozást feloldanának, ugyanis a polgármester és társasága nem a barátunk. Az olvasók biztosan emlékeznek, hogy a tavaly is milyen huzavona ment végbe a Vásárhelyi Forgatag helyszíne körül, patthelyzet alakult ki, a politika sem akarta ezt megoldani, végül nekem kellett bemennem a polgármester tanácsadójának irodájába, egy szimpla közterület-igénylésről egyezkedni. Ebből is tanulva, idén sok kicsi, lehetőleg szabadtéri felületet próbálunk majd találni az eseménynek, olyanokat, amelyekre nem tudnak nemet mondani. Merthogy mindent meg fognak tenni azért, hogy ellehetetlenítsenek, az nem kérdés” – mondta el Portik Vilmos, hozzátéve, a jelenlegi helyzetben egyelőre a szervezői szándék az, ami sziklaszilárd, de még találhatják magukat olyan helyzetben, hogy kénytelenek lesznek visszalépni.

Az már biztos, hogy idén minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fognak kapni a marosvásárhelyi művészek, előadók.

Tavaly elhatároztuk, hogy sok mindent változtatunk mind a szervezőcsapat, mind a rendezvény struktúrájában. Úgy tekintjük, hogy az idei év, a körülmények kifejezetten kedveznek a kabát újragombolásának

– tette hozzá a Vásárhelyi Forgatag főszervezője.