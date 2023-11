Új informatikai rendszerrel csökkentené a bürokráciát a székelyudvarhelyi városháza

Digitális ügyintézési rendszerrel egyszerűsíti és teszi átláthatóbbá a közigazgatási folyamatokat a székelyudvarhelyi városháza, amely ennek részeként fokozatosan online igényelhetővé tenné a hivatal által kiállítandó dokumentumokat, igazolásokat, ugyanakkor a bürokráciát is csökkentenék az eddiginél magasabb szintű digitalizációval.

A költségek jelentős részét, 2,4 millió lejt az Európai Unió biztosította, a fennmaradó rész pedig állami hozzájárulás – mondta el a projektről Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere. A fejlesztés által egy gyorsabb és egyszerűbb, hatékonyabb ügyfélszolgálati rendszert hoznak létre, ugyanakkor a bürokráciát is csökkenteni kívánják.

– fogalmazott Gálfi Árpád. Elmondta ugyanakkor azt is, hogy 120 városházi alkalmazott vett részt tíz, különböző –többnapos – képzésen, hogy szakszerűen tudják kezelni a rendszert.

Ugyanakkor hatékonyabbá is válik a közigazgatási munka, a költségek csökkennek, és a jövőbeni IT-fejlesztések költsége is jelentősen csökken az integrált informatikai rendszer létrehozásának köszönhetően – hangzott el a sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták a webes, illetve mobilalkalmazás felhasználói felületét is, amelyen keresztül a lakosság hivatali ügyeket intézhet, adót fizethet, ügyintézési időpontot foglalhat, stb.

Folyamatosan bővítik majd

A platform keretrendszere már működik, az adóosztályon több irat és igazolás kikérését is megkönnyíti, de ez