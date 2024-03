Új impulzusra van szüksége a háromszéki felsőoktatásnak

A tagozat legkedveltebb szakiránya továbbra is a közgazdaság, a három terület közül az egyetlen, amelynek tanszéke van a sepsiszentgyörgyi egyetemen, valamint táv- és mesterképzést is biztosít. Szabó Tünde, a tanszék új vezetője kérdésünkre elmondta, hogy az üzletigazgatási szakokon évről évre stabil maradt a beiskolázási arány, az oktatók legtöbbje teljes alkalmazásban tanít évek óta, ugyanakkor diákokból sincs hiány.

– nyilatkozott Szabó Tünde. Mint mondta, a tervek közt szerepel a tudományos munkák népszerűsítése, újabb extracurriculáris (tanulmányon kívüli) tevékenységek elindítása, de más felsőoktatási intézményekkel is szorosabbra fűznék a kapcsolatot, és a középiskolások felé is nyitnának. Ezeken a terveken jelenleg is dolgoznak a tanári karral együtt.

A hallgatói létszám minden évben 200 és 300 között mozog, így volt ez tíz évvel ezelőtt is, amikor 283 fővel számoltak, most kevesebb, 212 hallgatót tartanak nyilván. Az adatokból kiderül, hogy népszerű a távoktatás és a mesterképzés, de rendszeresen van jelentkező a vállalatgazdaság, illetve a kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana alapszakokra is. Az üzletigazgatási tanszéken szintén a bolognai rendszerre való áttéréskor ugrottak meg a számok, 2005-ben 415 első éves hallgatót vonzottak be, és összesen nagyjából 900 fő tanult a sepsiszentgyörgyi közgazdasági szakokon.

A kampusz jelentheti a megoldást

Hol több, hol kevesebb, de mindig akad jelentkező a környezettudomány szakra, ahol minden évben egyetlen magyar csoportot indítanak, az egykori mérnöki képzés az idők során teljesen megszűnt. Jelenleg 9 elsőéves, 17 másodéves és 12 harmadéves hallgatót oktatnak. Az előző évekhez képest átlagos számú diákot viszont jelenleg egyetlen tanár tanítja teljes állásban, az óraadók főként kolozsváriak, akik vagy online vagy tömbösítve tartják meg az előadásokat és szemináriumokat.