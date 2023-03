Új időkapszulát helyeztek el a bikafalvi református templom tornyának gömbjében

Az 1989 óta történt fontosabb eseményeket, faluleírást, a település jelenlegi helyzetképét és a jövővel kapcsolatos elképzeléseket is tartalmazza az az időkapszula, amelyet a felújítás alatt álló bikafalvi református templom toronygömbjében helyeztek el szerdán.

1989-ben elhelyezett időkapszulát találtak a bikafalvi református templom felújítása során, amelynek tartalmát a sajtó előtt tárták fel pénteken. Az esemény során az épület helyreállításának részleteiről is mesélt a helyi lelkipásztor.

az új időkapszulában egyebek mellett elhelyezték a korábban talált üzenet másolatát, valamint egy régebbi történeti leírást a településről. Mindemellett az 1989 óta történt főbb eseményeket is feljegyezték, kiemelve a rendszerváltozást, a 2005-ös árvizet, az Európai Unióba való belépést – ez utóbbit amiatt, hogy az egyszerűbb külföldi munkavállalási lehetőségek miatt sok fiatal külföldre költözött –, illetve a járványhelyzet okozta nehézségeket.

Utóbbival kapcsolatban a maszkhordási kötelezettségre, illetve arra is kitértek, hogy nem lehetett istentiszteleteket tartani. Napjainkat elemezve leírták, hogy Bikafalva folyamatosan terjeszkedik, számos kulturális és egyházi rendezvényt is tartanak. Bár többségében reformátusok lakta faluról van szó, mégis kihívást jelent az egyház számára a magyarság fogyása, ami a népszámlálás adataiból is látható. Ettől függetlenül bíznak megmaradásukban.

A jövőt illetően előrevetítették, hogy Bikafalva jó eséllyel össze fog nőni Felsőboldogfalvával, esetleg Székelyudvarhellyel. Ezeken kívül mellékeltek egy falumonográfiát, egy friss fotót, továbbá egy régebbi képeslapot a templomról, illetve egy, a járványidőszakban használt védőmaszkot is elhelyeztek az időkapszulában. Az új templomdíszt az elkövetkező napokban helyezik vissza a torony tetejére.

A lelkipásztortól azt is megtudtuk, hogy folytatódni fog a templom felújítása, sőt újabb támogatásra is van lehetőség, hiszen a korábbi sajtóbeszámolókat olvasva többen is megkeresték őt pályázati lehetőségeket kínálva.